SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que o clube vai chegar a R$ 1 bilhão em patrocínios para o clube em "até um mês".

O mandatário do alvinegro paulista também mencionou que o clube fechou um patrocínio de R$ 240 milhões em uma parceria de placas para a Neo Química Arena.

"Isso só na parte de baixo, podemos compartilhar o anel, a parte de cima, o placar. Estamos trabalhando muito", comentou.

Outra questão levantada foi a de que o Corinthians está pagando suas dívidas. Augusto Melo citou que pagou R$ 70 milhões em 12 dias.

O QUE MAIS MELO DISSE

"Pagamos mais de R$ 70 milhões em dívidas em 12 dias. Complicado para contratar jogador. O Corinthians tem seu nome manchado por uma gestão que vinha há muito tempo. Temos que contratar com grande porcentagem à vista. Assinei um contrato nesta quarta-feira (17) com 50% de multa, para terem uma noção. Nossa camisa ia valer R$ 200 milhões e vai valer até R$ 250 milhões em maio ou junho. Não é fácil, principalmente em contratação".

"Estou cuidando do Corinthians, do resto os outros cuidam. A minha preocupação é com a gente, não temos dia ou hora. Saí uma da manhã de Campinas e às 8h estava no escritório do clube social. Não me preocupo com A, B ou C. Me preocupamos em reestruturar o Corinthians".

"Sou transparente. Se eles têm dúvidas, podem me procurar, atendo a todos. Sobem no escritório sem câmeras, sem nada. Os contratos estão lá e somos transparentes de verdade. Levantar a empresa, ver patrimônio. A nova patrocinadora dá luva, antecipa alguma coisa. Paga a primeira agora. Se não pagar a segunda, a gente rescinde. Está em todos os contratos, é praxe. É o maior valor da América Latina, é astronômico. Corinthians é o maior do Brasil e do mundo. Nos equiparemos com os europeus sobre o patrocínio. Fecharemos R$ 1 bilhão de patrocínio em até um mês. Falam que falo muito, mas posso provar".