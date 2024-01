SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos encaminhou a renovação de contrato com Tomás Rincón.

A diretoria do Santos estenderá o contrato de Rincón por mais três anos. O vínculo dele iria até dezembro deste ano. A informação foi inicialmente publicada pela IG e confirmada pelo UOL.

Após aceitar a redução salarial, o Peixe se reuniu com os representantes do jogador e ofertou um contrato maior. Rincón é um dos capitães do Peixe e sua identificação com o clube foi levada em consideração.

Dentro dos planos, Rincón está fortalecendo a parte física para ganhar espaço no time do técnico Fábio Carille. No momento, o treinador tem optado por utilizar João Schmidt nas atividades, mas Rincón deve ganhar a titularidade.

O venezuelano foi contratado sem custos pelo Santos em agosto deste ano, já que estava sem clube após deixar a Sampdoria, da Itália.