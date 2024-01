SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Unionistas de Salamanca por 3 a 1 nesta quinta-feira (18), no Estádio Reina Sofía, em partida pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Ferrán Torres, Koundé e Balde marcaram os gols do Barcelona. Os lances aconteceram aos 45 minutos do primeiro tempo, aos 24 e aos 27 do segundo tempo, respectivamente. O Unionistas de Salamanca abriu o placar com Álvaro Gómez, aos 31 da etapa inicial.

O adversário do Barcelona nas quartas de final será definido em sorteio amanhã. Athletic Bilbao, Girona, Celta de Vigo, Mallorca, Real Sociedad e Sevilla já estão garantidos na próxima vaga. A última vaga será definida entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que fazem clássico ainda nesta quinta.

O Barcelona volta a campo no domingo (21), visitando o Betis em partida de La Liga. Já o Unionistas volta a campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Sestao River, pela 3ª divisão espanhola. O time de Salamanca ocupa a 13ª posição no campeonato.

O JOGO

O Barcelona dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas o Unionistas surpreendeu. O time da casa abriu o placar com um golaço de voleio de Álvaro Gómez aos 31 minutos.

O Barça conseguiu buscar o empate antes do intervalo, diminuindo a tensão. Ferrán Torres aproveitou lançamento de João Félix e finalizou o contra-ataque rápido.

O gol da virada saiu aos 24 da etapa final, com Koundé. O zagueiro francês acertou belo chute de fora da área.

Três minutos depois, Balde deu números finais ao placar. O lateral fez jogada individual pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou com força, no ângulo.