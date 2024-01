RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, negou qualquer acordo com Gabigol pela renovação do contrato. Ele falou com a imprensa na chegada o time a Orlando, onde o elenco disputa dois jogos de pré-temporada.

"Ela não está [acontecendo]. A gente teve conversas no ano passado, não renovamos com ele. Elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo e ao final do campeonato ou no meio do ano a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo", disse Landim.

No fim do ano passado, o empresário de Gabigol afirmou que a renovação estava acertada. Ele disse ter recebido uma ligação de Marcos Braz e Bruno Spindel celebrando o acordo, restando apenas a assinatura do contrato.

O que mais ele disse?

Declaração do empresário: "Eu desconheço. Acho que ele falou isso e tem que explicar com quem ele fez acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo."

Acordo de renovação: "É óbvio que as conversas existem de todos os jogadores e todos os empresários com o departamento de futebol. É um fato contínuo. Mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba nunca chegou nem perto disso. Pode ter tido conversas, mas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado e para o outro."

Gabigol como ídolo: "Importante dizer o seguinte: Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora, a torcida adora. A gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. O Gabriel tem 27 anos, é um grande ídolo do Flamengo. Pela idade que tem, pode ser transformar no maior ídolo de uma geração vencedora que o Flamengo teve. Ele é quem tem maior condição de fazer isso porque ele tem vários anos de carreira pela frente. O Flamengo se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre nesse plantel. Se continuar jogando por vários anos e sendo esse ídolo, ele vai poder viver por muitos anos com essa ligação histórica com a torcida como o Zico tem. É uma enorme oportunidade. Se eu estivesse no lugar dele lutaria com todas as forças para fazer com que isso acontecesse."

Léo Ortiz: "Negociação está um pouco travada pela diferença de valores."

Contratações: "Sempre que a gente faz qualquer tipo de contratação procuramos jogadores que possam vir e disputar posição em um plantel bem qualificado. Nunca procuramos qualquer jogador, sempre quem já tem um histórico de desempenho e dão conforto para ter boas possibilidades de jogar."

Tite e reforços: "Sinto a tranquilidade em tudo. O projeto que a gente estruturou quando ele veio para o Flamengo era para 2024. A ideia era chegar na frente, fazer uma avaliação do time, do plantel, nos auxiliar na busca de reforços. Começou ano passado, mas foi focado no planejamento de agora. Terminamos o ano atingindo a principal meta, que era a fase de grupos da Libertadores, e estamos nos preparando agora. Está tudo dentro do planejamento."

Saída de Werton ao Santa Clara: "O Werton é um jogador formado no Flamengo, estourou a idade dele. Quando conversamos com o plantel existe a possibilidade de treinar no time de cima, acho que dificilmente ele teria chances de jogar. Ele tem contrato com o Flamengo e precisávamos fazer alguma coisa com ele. As alternativas nós analisamos, teve um bom desempenho na Copinha e está lá para jogar o Carioca. Não estamos com tanta pressa de decidir o que vamos fazer com ele e nem ele conosco. Não podemos deixar o jogador sem jogar, ele é um ativo do Flamengo, a alternativa que apareceu foi essa, mas será que foi a única? Vamos ver."