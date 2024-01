SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com um time alternativo, o Fluminense empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, no Raulino de Oliveira, na estreia do Campeonato Carioca. O Tricolor fez valer a 'Lei do Ex' e ia contando com o brilho de seu terceiro goleiro até levar um gol no finzinho.

Lelê fez o gol do Fluminense, aos 18 minutos do primeiro tempo. O atacante de 26 anos acertou com o Flu após ter se destacado pelo Voltaço na edição passada do Estadual.

MV empatou quase nos acréscimos. O jogador fez um golaço de fora da área.

O Fluminense jogou com os reservas por que o elenco principal ainda está de férias, assim como o técnico Fernando Diniz. Devido à disputa do Mundial de Clubes, eles se reapresentam no dia 25. A equipe foi comandada por Marcão e teve como novidade a estreia do zagueiro Antônio Carlos, reforço para 2024.