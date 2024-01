RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de várias mudanças na lateral-direita em 2023, o Flamengo decidiu negociar Matheuzinho com o Corinthians. A pedido de Tite, o jovem foi somente emprestado e isso ajuda a explicar a disputa por posição no atual elenco.

O Flamengo tinha três laterais-direitos no grupo. Matheuzinho, Wesley e Varela. Todos ganharam oportunidades em diferentes momentos da última temporada, alternando como titulares.

Tite fez uma avaliação sobre as peças antes de decidir. Depois de 12 jogos, o treinador entendeu que seria difícil manter os três motivados no elenco nessa disputa por vaga. Apesar de considerar todos bons, foi uma escolha abrir mão de um.

O treinador não queria uma saída definitiva. O Flamengo chegou a falar em uma cessão de Matheuzinho ao Corinthians nas primeiras conversas, quando o tema ainda envolvia uma possível troca de jogadores.

As negociações mudaram após Tite se manifestar. No segundo momento, o Flamengo discutiu apenas o empréstimo. O Corinthians tentou fixar um valor de compra no término do vínculo, mas o clube carioca vetou e disse para negociar no fim do ano em caso de necessidade. O treinador do Flamengo vê potencial no hoje alvinegro.

Com dificuldade por laterais no mercado, o Timão voltou a procurar o Flamengo. A direção, então, aceitou o empréstimo. Se o Corinthians quiser a permanência, terá que negociar um preço no fim do ano.

Eu falei para a direção: "não se desfaçam do Matheuzinho". É um jogador que vai crescer bastante porque tem todas as ferramentas, assim como o Varela Tite

DISPUTA NO FLAMENGO

O Flamengo entende que precisa de dois jogadores por posição. Tanto para incentivar a disputa entre eles quanto para manter a motivação de todos em alta.

Com uma lesão, Matheuzinho jogou pouco. Ele teve 25 jogos em 2023, somente 13 como titular, e deu três assistências. Ele sofreu uma grave lesão na perna esquerda em março e fez trabalhos individuais de olho na nova temporada.

Varela centrou até menos, mas ganhou Tite no fim. Ele teve 20 jogos, 15 como titular, e não deu assistências. Na estreia do Campeonato Carioca, porém, largou na frente por se encaixar melhor nas características que o treinador pensa para a equipe.

Wesley é considerado jogador de futuro no clube. A comissão técnica, no entanto, entende que ele é mais ofensivo e ainda jovem, o que justificaria alguns erros da última temporada. Ele fez 56 partidas, começando 46 delas, marcou dois gols e deu uma assistência.

No ano passado, a gente estava com um problema bom. Matheuzinho, Varela e Wesley têm características diferentes, mas são três grandes jogadores. Falo isso com tranquilidade. Talvez o Matheuzinho seja o médio em termos de marcação e construção. O Wesley mais agressivo, mas está evoluindo no processo defensivo. E o Varela é mais consistente na marcação, chegando por trás no nosso modelo Tite