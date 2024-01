SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo já tem a terceira camisa pronta e só espera o mês de agosto para revelá-la ao seu torcedor.

A camisa três não foi lançada por estratégia de marketing. Geralmente, até mesmo os uniformes um e dois costumam ter lançamentos em datas diferentes, mas o São Paulo precisou juntar tudo por estar trocando de fornecedor de material esportivo e precisar de ambos os modelos.

Uniforme 3 será em homenagem ao torcedor. A New Balance fez a camisa número um com referências à história do São Paulo, enquanto a número dois trouxe detalhes em homenagem às categorias de base. O tema da camisa número três será 'a torcida que conduz'.

"A camisa 3 vai lançar em agosto. Ela já está pronta, mas por uma questão de estratégia de marketing de lançamento, nós vamos lançar mais pra frente. Nunca se lança nem duas camisas simultâneas, mas como nós estamos trocando de fornecedor, a gente precisa das duas camisas... Foi uma loucura preparar tudo, camisa de jogo, de treino, de viagem... a um, dois, goleiro, então ela já está pronta, já está produzida, mas nós vamos entregar só pro mercado a partir de agosto", afirma Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo.

"A gente trabalhou esses três pilares: história do São Paulo, Made in Cotia, e o 3º é a paixão tricolor. A ideia do uniforme três é ser inspirada nessa loucura que é a torcida do São Paulo, os caras ficarem lá para receber o time quando é Libertadores, enfim. Esse é o spoiler. Os escritos já dão umas pistas do que está para vir, mais ou menos isso", diz Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

NOVOS UNIFORMES

O São Paulo lançou nesta quinta-feira (18) o novo uniforme para a temporada 2024. Foi o primeiro uniforme da parceira com a New Balance. A nova fornecedora de material esportivo do São Paulo assinou por três temporadas.

A camisa 1, branca, traz como principal novidade os detalhes de cores diferentes nas mangas. Do lado direito, há uma faixa vermelha; do outro, uma preta. A gola também conta com o padrão e possui listras tricolores.

O segundo uniforme tem como destaque a manga preta, com uma parte tricolor. Além das camisas de jogo e de goleiro, a New Balance lançou uma linha de treino, aquecimento e viagem.

Os valores das camisas variam. A versão jogador (home e away) custará R$ 449,99. A versão torcedor masculina terá o preço de R$ 349,99, e a camisa torcedor feminina e juvenil será vendida pelo valor de R$ 299,99.

A pré-venda das camisas começou nesta quinta-feira (18), no e-commerce da New Balance e do São Paulo. A comercialização geral iniciará neste sábado (20) nos mesmos canais digitais, e também nas lojas físicas da marca e do clube. A partir de segunda-feira (22), os uniformes também estarão disponíveis nas principais redes do varejo esportivo.