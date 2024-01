Ronald, de 23 anos, usou suas redes sociais para responder perguntas de seus seguidores na noite de ontem (18).

O que aconteceu

Um internauta questionou o DJ sobre como é ser filho de Ronaldo Fenômeno, segundo ele 'o maior atacante da história e ídolo de uma geração toda'.

"Nunca sei o que vocês querem ouvir de resposta para essa pergunta, mas a verdade é que é normal. Mesma coisa que vocês serem filhos/as dos pais de vocês", respondeu.

Ele também disse que pretende seguir os passos do pai como empreendedor. "Com certeza! Ele é extremamente visionário e ainda tenho muito o que aprender com ele".

Ronald comentou sobre as viagens em família que faz com todos seus irmãos. Ele disse que não é algo que eles são obrigados a ir. "É o tempo que temos dele exclusivamente para nós (filhos/as) e aproveitamos cada segundo"

O DJ é o primogênito de Ronaldo, filho do craque com a ex-jogadora Milene Domingues. Além dele, o dono do Cruzeiro também é pai de Alexander, 18, Maria Sophia, 14, e Maria Alice, 13.