SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do São Paulo espalhado pelo mundo deve conseguir adquirir sua camisa do São Paulo com mais facilidade agora. Ao menos é isso que promete a New Balance, que quer abastecer suas lojas nos Estados Unidos e também revendas a nível mundial com o manto do Tricolor paulista.

O QUE A NEW BALANCE QUER

EUA, Europa e Japão. "Um dos trabalhos é exportar, levar a camiseta do São Paulo para fora do Brasil. A gente está mirando mercado americano, europeu e o Japão. Trabalhamos primeiro para, no mínimo, ter na New Balance. Depois, em alguma revenda que queira ter a camisa. Quando a gente fechou com o São Paulo, já veio a demanda da New Balance (sede, nos Estados Unidos): 'tem mercado, nós temos interesse'", explicou Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

Diferentes produtos ofertados. "Uma das grandes diferenciais desde quando a gente começou a discutir com o São Paulo foi exatamente amplificar o sortimento que é oferecido no mercado. Então, a ideia é fugir do básico ali, que são as camisas oficiais, treino. A 'pre-match' já é uma coisa diferente. Camisa de goleiro a gente está ofertando no mercado as três camisas, normalmente se oferta uma ou nem se oferta."

Linha casual e até tênis. "A linha complementar, que é uma linha casual, resgata peças icônicas. nesta sexta-feira (19) não se vende quase camisa de mangalonga. Em uma pesquisa a gente viu que o São Paulino, essa é uma peça icônica. Então, a gente vai resgatar ela, mas não com esse apelo de performance, mas um apelo mais retro, antigo. A ideia é ao longo do primeiro semestre a gente vai lançando essas linhas a cada três meses e no segundo semestre a gente vem com mais novidades. O calçado eu ainda não tenho previsão, mas a ideia é também vir com o calçado ou inspirado no São Paulo ou como se fosse uma colab."

NOVOS UNIFORMES

O São Paulo lançou nesta quinta-feira (18) o novo uniforme para temporada 2024. Foi o primeiro uniforme da parceira com a New Balance. A nova fornecedora de material esportivo do São Paulo assinou por três temporadas.

A camisa 1, branca, traz como principal novidade os detalhes de cores diferentes nas mangas. Do lado direito, há uma faixa vermelha; do outro, uma preta. A gola também conta com o padrão e possui listras tricolores.

O segundo uniforme tem como destaque a manga preta, com uma parte tricolor. Além das camisas de jogo e de goleiro, a New Balance lançou uma linha de treino, aquecimento e viagem.

Os valores das camisas variam. A versão jogador (home e away) custará R$ 449,99. A versão torcedor masculina terá o preço de R$ 349,99, e a camisa torcedor feminina e juvenil será vendida pelo valor de R$ 299,99.

A pré-venda das camisas começou nesta quinta-feira (18), no e-commerce da New Balance e do São Paulo. A comercialização geral iniciará neste sábado (20) nos mesmos canais digitais, e também nas lojas físicas da marca e do clube. A partir de segunda-feira (22), os uniformes também estarão disponíveis nas principais redes do varejo esportivo.