SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Beckham está travando uma batalha legal de 1,58 milhões de libras (R$ 9,8 milhões, na cotação desta sexta-feira (19) contra empresas que vendem falsificações de seus produtos.

Os produtos falsificados são vendidos em sites como Amazon e eBay por empresas ou indivíduos baseados na China, ou em outros lugares da Ásia.

A empresa de Beckham, a DB Ventures, está pagando advogados especializados em marcas registradas para impedir as vendas ilegais. O tribunal concedeu uma liminar contra todos os réus em agosto do ano passado.

"A Authentic Brands [empresa de gestão de direitos da DBV] querem reprimir as pessoas que ganham dinheiro com a venda de produtos com o nome de David anexado a eles. David e a equipe se orgulham da qualidade do que vendem e não querem que as pessoas sejam enganadas involuntariamente quando compram uma falsificação", disse uma fonte ao site britânico The Sun.

"A venda de produtos não autorizados contendo cópias falsificadas e/ou infratoras das Marcas DBV representa uma ameaça real à marca. Também afeta a sustentabilidade dos negócios", afirma a documentação legal apresentada nos EUA.

Beckham vendeu 55% da DB Ventures para o Authentic Brands Group ?dono de marcas como Juicy Couture e Forever 21? em um acordo de 200 milhões (R$ 1,2 bilhão) de libras em janeiro de 2022.

Outras celebridades, como o rapper Kanye West, também tomaram medidas legais contra supostas violações de direitos autorais.