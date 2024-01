SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Thiago Carpini levou o último treino antes de sua estreia pelo São Paulo para o estádio do MorumBis na manhã desta sexta-feira (19). A reportagem esteve no local, acompanhou a atividade com exclusividade e viu aquela que deve ser a primeira escalação da 'era Carpini'.

Lucas na esquerda, James no banco. O desenho tático utilizado por Carpini na última atividade mostrou Lucas atuando na esquerda, com Wellington Rato na direita, Luciano centralizado como segundo atacante e Calleri como 9. James não apareceu entre os titulares.

No último treino antes da estreia, Carpini esboçou o time com: Rafael; Igor Vinicius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

Arboleda e Rafinha devem ser desfalque. O zagueiro somente correu ao redor do gramado, enquanto o lateral não esteve em campo.

Carpini comandou cerca de uma hora de atividade. Os trabalhos começaram por volta das 10h e terminaram pouco depois das 11h. O comandante trabalhou bastante bolas paradas e jogadas ensaiadas de escanteio.

Finalizações e pênaltis para os titulares. Depois do trabalho posicional tático, onde Carpini treinou bastante a saída de jogo curta e longa, os titulares fizeram um treino de finalização de bolas cruzadas na área e também pênaltis. Do momento da atividade posicional em diante, somente titulares permaneceram em campo.

Do outro lado, o Santo André, comandado por Fernando Marchiori, pode ir a campo com: João Paulo (Luiz Daniel); Junior Caiçara, Walce, Luiz Gustavo e Edimar; Sousa, Zé Matheus e Dudu Vieira; Felipe Ferreira, Cléo Silva (Richard) e Léo Passos (Lohan).

Estádio: Morumbis, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) deste sábado (19)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Transmissão: TNT e HBO Max