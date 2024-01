SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Lucas Veríssimo está de saída do Corinthians. O Benfica, clube que havia emprestado o atleta ao Timão, decidiu vendê-lo ao Al Duhail, do Qatar, por 9 milhões euros (cerca de R$ 48 milhões).

No fim do ano, o Corinthians estava negociando a compra do jogador com o Benfica. Apesar disso, a equipe catari entrou no circuito e o clube português mudou de ideia e desistiu do negócio com os corintianos.

Para ficar com o experiente defensor, a ideia do Timão era pagar ao Benfica 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) em três parcelas anuais, com a primeira a começar somente em outubro de 2024. O Al Duhail ofereceu um milhão de euros a mais.

Aos 28 anos, Lucas Veríssimo chegou ao Corinthians no segundo semestre de 2023 por empréstimo até junho de 2024. Fez 18 jogos oficiais, marcou um gol e deu duas assistências.

O Timão divulgou nota neste sábado informando a saída do jogador.

"Nas últimas horas, o zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica, de Portugal, e estava emprestado ao Corinthians, comunicou à diretoria de futebol que recebeu e aceitou uma proposta do Catar. O clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para a sua permanência definitiva pronto para assinatura do jogador e seu staff desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático."