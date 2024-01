SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphael Veiga está na mira do Al Ettifaq, da Arábia Saudita, mas o Palmeiras não tem interesse em negociar o meia de 28 anos.

O Al Ettifaq se aproximou de Raphael Veiga, que também desperta o interesse de clubes da Europa.

O representante de Veiga comunicou o Palmeiras sobre o interesse do clube saudita.

No entanto, o Palmeiras avisou que não vai negociar Veiga com qualquer clube. O meio-campista é um dos pilares do time.

O jogador de 28 anos se prepara para a partida de estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. A equipe alviverde joga neste domingo (21), contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h.