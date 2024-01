SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 pelo Paulistão, na abertura da temporada 2024. Um primeiro teste para um elenco totalmente reformulado, que teve sete caras novas já no time titular ?outros saíram do banco. E os reforços causaram uma primeira impressão positiva na torcida e no técnico Fábio Carille.

Sete dos reforços contratados pelo Peixe começaram como titulares neste sábado (20): Gil, Aderlan, Pedrinho, Pituca, João Schmidt, Giuliano e Guilherme.

O gol da vitória teve participação direta de duas caras novas: Giuliano deu a assistência, e Otero, que saiu do banco, marcou um golaço em Ribeirão Preto (SP).

O venezuelano começou no banco e entrou na segunda etapa. Assumiu as bolas paradas, sua principal característica, assim que entrou e fez o gol aos 26 minutos.

Giuliano foi um dos destaques do Peixe: com a 10 às costas, foi o maestro do meio de campo, com passes decisivos e criando boas oportunidades para os companheiros.

Giuliano tinha dificuldades quando era o protagonista da criação no Corinthians, na ausência de Renato Augusto, agora no Fluminense. Suas melhores atuações foram potencializando o ex-camisa 8.

Na estreia pelo Santos, Giuliano foi o 'cara': deixou Pedrinho e Guilherme na cara do gol com belos passes verticais, mas os atacantes perderam as chances. No segundo tempo, Otero aproveitou bom cruzamento do camisa 10.

Na defesa, Gil também se mostrou bastante seguro, apesar de não ter tido destaque na partida. Aderlan apoiou o ataque em algumas oportunidades e foi substituído por Hayner na segunda etapa.

"Essa bola tem que passar no pé dele, ele é muito inteligente para jogar, ele é muito inteligente para abrir linha de passe, a gente tem que colocar a bola no pé dele, que esses caras que vão fazer o time jogar", comentou Fábio Carille, sobre a função de Giuliano.

"Pelas dificuldades do jogo, eu gostei, Pituca voluntarioso, a gente precisava de jogadores assim, precisa. Voltando para o futebol brasileiro, voltando para o Santos, fez um jogo consistente, um jogo onde brigou bastante. O campo não estava nas melhores condições, e o primeiro tempo principalmente não molhado, isso dificulta mais ainda", complementou o treinador, sobre a atuação de Pituca.

A vitória foi um festival de estreias: João Schmidt e Guilherme também iniciaram a partida como titulares.

O volante fez uma dupla segura com Pituca e qualificou a saída de bola santista, que sofreu com pressão alta do Botafogo-SP.

O atacante ex-Fortaleza se movimentou bem no ataque e teve oportunidades de gol, mas parou em uma boa atuação do goleiro João Carlos.

Além de Otero, Hayner, Willian Bigode e Cazares foram as novidades vindas do banco de reservas. Porém, diferentemente do venezuelano, os reforços não tiveram atuação destacada, em função do pouco tempo em campo e a pressão do Botafogo na parte final.