SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o prêmio de melhor goleador do oriente médio, Cristiano Ronaldo criticou os prêmios de melhor jogador do mundo ?o Bola de Ouro e o The Best. O português afirmou que ambas as condecorações estão perdendo credibilidade.

Atuando na Liga Saudita, Cristiano Ronaldo questionou a justiça dos prêmios, mencionando os vencedores Messi, Haaland e Mbappé. O vencedor do prêmio de The Best foi o argentino.

Em entrevista ao jornal 'Récord', Ronaldo defendeu sua capacidade goleadora mesmo atuando na Arábia Saudita, afirmando que os números não mentem.

"De certa forma, esses prêmios estão perdendo credibilidade. É preciso analisar toda a temporada. Não quero dizer que Messi ou Haaland ou mesmo Mbappé não mereceram. Simplesmente não acredito mais nesses prêmios. E não é por que eu ganhei o Globe Soccer. Mas são fatos, são números. E os números não mentem", afirmou Cristiano Ronaldo.

O jogador destacou que sua capacidade goleadora deve ser valorizada, independentemente do país em que atua, e lembrou que Messi ganhou o prêmio 'The Best' mesmo jogando nos Estados Unidos.

"Sabemos como funcionam outras organizações. Obviamente penso sempre primeiro no meu clube e na seleção. Dos 54 gols que marquei, haverá quem diga que é mais fácil porque eu estou na Arábia Saudita. Mas os jogadores profissionais de futebol sabem que é difícil marcar gols seja na Arábia Saudita, Itália, Espanha ou em Portugal", disse o craque português Cristiano.

"E lembrando que Messi ganhou recentemente o The Best e jogou praticamente o ano todo nos Estados Unidos, que também não tem a visibilidade do futebol europeu", acrescentou o craque.