SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo venceu o Ituano neste domingo (21) e começou o Campeonato Paulista com uma vitória ao anotar 2 a 0, no placar, em partida realizada no estádio 1º de Maio, no ABC paulista. Os gols da partida foram marcados por Lucas Tocantins e Kayke Moreno.

Com a vitória, o São Bernardo conquistou os seus primeiros três pontos na tabela e igualou a liderança do Grupo D com o São Paulo. Já o rival não registrou pontos no Grupo A, que tem o Santos como líder, no momento, seguido da Portuguesa, que joga ainda hoje contra Inter de Limera. O Santo André é o terceiro, e o Ituano amarga o quarto lugar.

O próximo compromisso dos dois times acontece na próxima quarta-feira (24). O São Bernardo enfrenta o Guarani e o Ituano recebe o Corinthians.