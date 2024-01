SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida com cinco gols, a Portuguesa venceu a Inter de Limeira em sua estreia no Paulista, na noite deste domingo (21), e fechou a partida com placar em 3 a 2. Os gols da Lusa foram marcados por Douglas Borel, Eduardo Diniz e Giovanni Augusto. O time rival descontou com Rafael Silva e Everton Brito.

Agora, a Portuguesa assume a liderança do Grupo A, com Santos em segundo, Santo André e Ituano. A Inter de Limeira não pontuou em está na vice lanterna do Grupo C, que tem o Corinthians como líder, seguido pelo Mirassol e o Bragantino em último.

Na próxima quarta-feira (24), as equipes retornam para a segunda rodada da fase de grupos. A Portuguesa vai encarar o o Bragantino, às 19h30, no estádio Canindé. A Inter de Limeira visita o Palmeiras, às 19h30, no Allianz Parque.