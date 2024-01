SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira já tem suas apostas definidas em jovens jogadores da base para esta temporada, mas não fecha a porta para a chegada de mais reforços no Palmeiras.

O treinador citou Luís Guilherme e Estêvão como esperanças para 2024. O português disse os nomes dos dois ao falar sobre a aposta nas categorias de base após o empate por 1 a 1 com o Novorizontino na estreia no Paulistão.

Abel quer sentir a resposta dos jovens. O técnico não garantiu a utilização de Estêvão, por exemplo, assim como não havia feito com Endrick no passado. O português primeiro sente a resposta dos garotos nos treinamentos e, depois, nos jogos, antes de definir se serão parte integrante do elenco.

Ainda assim, reforços podem chegar. O treinador discursou sobre a utilização das categorias de base, mas não fechou a porta para a chegada de novos reforços. Até aqui, o time alviverde trouxe Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista.

Saídas, por outro lado, não estão nos planos. Abel afirmou que acredita que o clube já vendeu o suficiente para equilibrar as contas e, agora, não quer perder mais ninguém, apesar de saber que os atletas palmeirenses atraem interesse do mercado, sobretudo na janela do meio do ano.

O QUE DISSE ABEL

"Em relação aos reforços, entraram três, saíram três. Nós, com o tempo, vamos analisar o que ainda temos que fazer, o que ainda temos que ajustar, sabemos que vão haver saídas no meio do ano, o preço de ganhar títulos é este, todo mundo quer vir aqui buscar os nossos jogadores. Eu acho que já vendemos os jogadores necessários para compensar o lado e o balanço financeiro do nosso clube."

"Agora, vamos deixar continuar este Paulistão e depois fazer os ajustes que vamos fazer, perceber quais são os nossos jogadores que vêm da formação, que nos vão dar respostas, ou se temos que esperar mais ou menos. Temos o Luís, temos o Estêvão. Por exemplo, o Luís nesta segunda-feira (22) que não jogou, é um jogador que nós acreditamos muito."