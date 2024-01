SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Luiz Gustavo esteve com Thiago Carpini no acesso com o Juventude no ano passado e quase se tornou vilão ao ser expulso na última partida da Série B, quando os gaúchos ainda precisavam da vitória para carimbar vaga na Série A.

Hoje no Santo André, ele reencontrou o ex-comandante na estreia do técnico pelo São Paulo, no sábado (20), e explicou por que acha que Carpini vai dar certo no time tricolor.

OS ELOGIOS A CARPINI

Por que o técnico pode dar certo no São Paulo? "Falei um pouquinho com ele, cumprimentei agora. É a ousadia (que pode fazer dar certo), é o que trouxe ele até aqui. A forma do trabalho, o dia a dia, a forma como ele gere o grupo. Isso é muito importante. É um treinador que os números falam por si só, merece essa oportunidade que está tendo aqui. Só desejo coisas boas e espero que ele cresça cada vez mais."

Susto no acesso. "Deu tudo certo, fico feliz por isso. São coisas que acontecem. Lógico que não queria ser expulso, mas estamos sujeitos a isso. Felizmente, depois da minha expulsão, a gente conseguiu fazer os dois gols e coroar nosso acesso à Série A no Juventude. Ficamos preocupados, claro, pois é o trabalho de um ano inteiro e em um jogo você ser expulso e acabar teoricamente deixando o time na mão no momento mais decisivo, mas deu tudo certo."

Escapou da bronca. "Depois foi só festa, e ele (Carpini) já esqueceu."

QUEM É LUIZ GUSTAVO

O zagueiro de 29 anos foi revelado pelo Palmeiras. Ele esteve no Verdão até 2012, depois foi emprestado pelo clube para Vitória, Ferroviária, Avaí e Oeste até o fim de seu contrato.

Luiz Gustavo ainda atuou por Vasco, Guarani, Goiás e Cuiabá antes de chegar ao Santo André em 2022. Depois, ele passou por Mirassol, ABC e o Juventude antes de voltar ao Santo André neste ano.

O defensor fez parte da campanha do acesso com o Juventude de Thiago Carpini. Ele atuou em oito jogos depois de iniciar a Série B no ABC e ser contrato pelos gaúchos.