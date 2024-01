SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis torcedores de Guiné morreram durante a comemoração da vitória sobre Gâmbia pela segunda rodada da Copa Africana de Nações. A informação é da agência britânica BBC.

Os torcedores foram as ruas da capital Conakri, em carros e motos, celebrar a vitória. Foi o primeiro triunfo da seleção nesta edição da competição.

A Federação de Futebol da Guiné (Feguifoot) confirmou as seis mortes à BBC e pediu calma aos torcedores. O próximo jogo de Guiné será contra Senegal, nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília).

Eles [torcedores] têm que ter muito cuidado para não se colocarem em perigo, porque o objetivo do futebol é trazer alegria e não deixar famílias em luto. Não queremos mortes para lamentar, por isso pedimos a todos que celebrem, mas cuidem de si mesmos para que nada aconteça com eles. Amadou Makadji, gerente de mídia do Feguifoot, à BBC.

Três pessoas morreram em batida entre dois veículos que estavam em alta velocidade. As causas dos outros três óbitos não foram divulgados.

Segundo a agência France Press, dezenas de torcedores ficaram feridos durante a celebração.