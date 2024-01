SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille descartou Marcelo Grohe no Santos e colocou Gabriel Brazão, da Ternana (Itália) como opção no gol.

Carille recebeu um telefonema de Grohe e o jogador assumiu que não sairá da Arábia. Em entrevista ao "Domingo Esportivo", da TV Santa Cecília, o treinador descartou o goleiro como opção no Peixe.

"O Marcelo Grohe me ligou na viagem [neste domingo (21)], vindo para cá [Baixada Santista]. Era o nosso primeiro nome para se juntar aqui com nossos goleiros. Mas, infelizmente, mudaram as leis na Arábia. Como o Ittihad está na Champions, não é obrigado tirar um estrangeiro para colocar outro. Então, o Marcelo vai continuar. O Marcelo tinha que abrir mão de todo o contrato. E, realmente, são valores que não dão para abrir mão. Ainda mais um jogador de 36 anos. Infelizmente, ele não vem mais", disse Carille.

Carille afirmou que Gabriel Brazão, da Ternana, na segunda divisão da Itália, é um dos candidatos. O goleiro tem 23 anos, pertence ao Inter de Milão e está cedido ao clube italiano até junho deste ano. O Peixe entrou em contato e tem conversas em aberto pelo jogador.

O treinador irá se reunir com Oscar e Arzul, preparador de goleiros, para listar opções para o gol. A intenção é contratar um goleiro que bata de frente com a titularidade de João Paulo.

"Pode ser o Gabriel (Brazão), sim. Vou me reunir com a comissão, principalmente com o Oscar e o Arzul (preparadores de goleiro), para a gente começar a definir um outro nome. Precisa chegar mais um goleiro, sim", completou.