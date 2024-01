SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista 2024 com o empate por 1 a 1 sobre o Novorizontino ontem. A equipe contou com um nome que não foi tão bem assim em campo, e um que se sobressaiu sobre os demais. Confira:

FOI BEM

Raphael Veiga: o jogador marcou o único do Palmeiras na partida após o cruzamento de Marcos Rocha.

FOI MAL

Gustavo Gómez: o zagueiro vacilou na passagem do zagueiro do Novorizontino que iniciou a jogada que deu origem ao gol de empate.