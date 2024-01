- Polícia francesa vai acionar alerta máximo para passagem da tocha

A polícia francesa estará em alerta máximo para eventuais ameaças à rota do revezamento da tocha da Olimpíada de 2024, disse o ministro do Interior da França nesta segunda-feira, e os portadores serão protegidos por cerca de 100 policiais em uma bolha de segurança com medidas antidrone em ação.

A tocha olímpica deve chegar a Marselha em 8 de maio, vinda da Grécia. A expectativa é que até 150 mil pessoas compareçam à cerimônia no Porto Velho da cidade no sul do país, antes do início da perna francesa do revezamento.