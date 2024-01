SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Criado no Complexo da Maré, no Rio, Michel Barreto vivia mais um dia comum em sua trajetória de mais 20 anos engraxando sapatos de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, um dos mais movimentados do país. Durante aquele 8 de janeiro, no entanto, avistou um "iluminado" garoto com menos idade do que seu tempo de profissão: Endrick.

DA FOTO À DOAÇÃO

O jogador da seleção olímpica desembarcou ao lado de seus colegas rumo à Granja Comary, em Teresópolis. O local serviu como concentração do elenco rumo ao Pré-Olímpico, que ocorre na Venezuela. Na tarde desta terça-feira (23), aliás, o Brasil entra em campo contra a Bolívia.

Michel avistou o craque palmeirense e, mesmo flamenguista ?pouco fanático, é verdade?, pediu uma foto. Diante da receptividade do atacante de 17 anos, o carioca ofereceu seu serviço e pediu uma "ajuda" ao atleta.

Endrick usava tênis, mas conseguiu colaborar com o segundo pedido e fez uma doação de R$ 1 mil ao engraxate por meio do Pix. Pai de três filhas e separado, o homem de 46 anos natural do bairro de Bonsucesso falou ao UOL sobre o caso ?inicialmente divulgado pela página "Embaixada".

"SÓ TINHA DOIS OVOS NA GELADEIRA"

A rotina no aeroporto. "Faz mais de 20 anos que trabalho como engraxate lá no Santos Dumont. É como eu consigo viver. É um pouco difícil, mas a gente luta todos os dias para poder conseguir nossas coisinhas."

Encontro com o craque. "Eu estava no desembarque e vi os jogadores da seleção. Nessa hora, vi o Endrick tirando uma foto com uma criança. Me aproximei e pedi para tirar uma foto também, aí aproveitei para pedir uma ajuda a ele porque estava precisando pagar aluguel e sem comida em casa. Sou flamenguista, mas não sou fanático por futebol. Mas claro que conheço alguns jogadores como o próprio Endrick."

Surpresa com valor. "Mostrei a foto das minhas filhas para ele, e ele pediu meu Pix. Não vi na hora o valor porque eu estava sem internet, mas quando conectei no Wi-Fi do aeroporto, vi que o Pix havia sido de R$ 1 mil. Quando voltei para agradecer, ele já tinha ido embora."

Fato inédito em meio à dificuldade. "Uma doação assim nunca tinha acontecido comigo em nenhum momento da minha vida. Quando recebi esse valor do Endrick, eu só tinha dois ovos na minha geladeira."

Recado ao jogador. "Eu sou muito grato a Deus e ao Endrick, que é um menino iluminado. Muito obrigado, de coração. Você não sabe o quanto eu estava precisando desse dinheiro. Que Deus possa retribuir muito mais."

VAQUINHA RENDE MAIS R$ 1,4 MIL

Michel é pai de Ana Beatriz (6 anos), Helena Vitória (4 anos) e Ester (2 anos). Ele é divorciado e não mora com as crianças, mas trata como prioridade a vida das pequenas.

O encontro com Endrick rendeu uma vaquinha, e ele já havia embolsado mais de R$ 1,4 mil até a noite desta segunda-feira (22). O valor está sendo usado para a compra de alimentos e para ajudar as filhas.

"Com o dinheiro que recebi, mandei uma parte para minhas filhas. Sou separado, e elas moram com a mãe, mas sempre estou com elas. Amo minhas filhas e dou tudo o que posso. Também vou fazer umas compras para mim porque, em casa, eu não tinha nada", disse Michel, ao UOL.