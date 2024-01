SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dono da SAF do Botafogo, John Textor ironizou, em postagem nas redes sociais, um possível interesse do Palmeiras no atacante Júnior Santos.

Textor afirmou que o "Palmeiras deveria comprar em outro lugar". Ele comentou uma postagem do perfil "Informa Fogo" no X, o antigo Twitter.

O mandatário disse ainda que "os jogadores do Botafogo preferem o 11 contra 11". Na última temporada, o americano afirmou que o Brasileiro 2023 "foi corrompido por repletos erros e abusos de processo".

No ano passado, o Botafogo foi ao STJD para pedir apuração infração disciplinar incluía a possibilidade de anular e refazer jogos do Brasileiro da Série A. A justificativa seria os supostos erros de arbitragem. O pedido, porém, foi arquivado.

Empresa contratada por Textor afirmou que "estamos 99% convencidos de que alguns jogos foram manipulados". A Good Game! analisará a arbitragem no Campeonato Carioca de 2024.