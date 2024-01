SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Level Infinite lança nesta quarta-feira (24) o NBA Infinite, jogo para celular desenvolvido em colaboração com a principal liga de basquete do planeta.

O game é o primeiro produto eletrônico oficial da NBA com narração em português. Rômulo Mendonça, narrador do Prime Video e uma das principais nomes da liga no Brasil, terá sua voz no NBA Infinite.

O jogo é gratuito e focado na experiência online. É possível montar uma equipe junto com amigos ou participar de outros modos multijogador competitivos e em tempo real.

A dinâmica de montagem de time no NBA Infinite é similar aos populares Ultimate Team (EA FC) e MyTeam (NBA 2K). Cada jogador coleciona as cartas de seus atletas favoritos, que têm diferentes níveis de habilidade. Os principais astros do basquete possuem jogadas exclusivas de "assinatura".

NBA Infinite já está disponível para download nas principais lojas de aplicativos. De acordo com os desenvolvedores, o registro prévio do jogo já ultrapassou 2 milhões de usuários.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA COMO NARRADOR DE GAME

Narrador há mais de uma década, Rômulo Mendonça viveu uma experiência inédita. O locutor do Prime Video nunca havia cedido sua voz para um jogo virtual antes. Em entrevista ao UOL, ele relata que contou com a orientação de um dublador profissional ao longo das gravações.

Rômulo deseja reforçar cada vez mais a sua já forte conexão com a NBA. O narrador espera que sua narração no NBA Infinite impulsione o mercado de games de basquete no Brasil, e ressaltou que não se vê longe da liga.