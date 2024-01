SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meia-atacante Nikão reestreou nesta terça-feira (23) pelo São Paulo após ser emprestado ao Cruzeiro na última temporada e ganhou muitos pontos para continuar no time paulista em 2024.

Nikão entrou bem e ganhou elogios de Carpini. O treinador foi questionado na coletiva sobre Galoppo e fez questão de salientar a partida de Nikão, que entrou no segundo tempo do empate com o Mirassol. O jogador participou das jogadas mais perigosas do Tricolor na segunda etapa e poderia ter dado assistência para o gol da virada.

Desempenho não surpreende quem acompanha os treinos. O UOL ouviu que Nikão tem treinado "muito bem" e conseguiu repetir o desempenho no jogo contra o Mirassol. A performance anima e, se for mantida, deve ser suficiente para garantir a presença do jogador no elenco para 2024.

Nikão voltou a pedido de Dorival. O técnico que deixou o Tricolor para assumir a seleção brasileira foi fundamental no retorno de Nikão. O jogador tinha propostas para seguir no Cruzeiro, mas Dorival fez questão de tê-lo no grupo para testar durante a pré-temporada. O jogador tem convencido também o novo técnico.