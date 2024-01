SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabinho Soldado, ex-Flamengo, é o novo executivo de futebol do Corinthians.

Fabinho assinou contrato com o Corinthians e é esperado no Parque São Jorge nesta quinta-feira (25).

O ex-jogador era gerente do Flamengo e agora será o comandante do futebol do time alvinegro. O clube buscava um profissional da função desde dezembro.

Fabinho Soldado era gerente do Flamengo desde 2021. Ele chegou no Rubro-Negro em 2017 para integrar o departamento de scout.

Fabinho trabalhará junto com Rubão, diretor estatutário de futebol, para auxiliar o presidente Augusto Melo.

A informação sobre Fabinho no Corinthians foi inicialmente publicada pela "Coluna do Fla".