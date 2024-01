SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A bicampeã pan-americana de judô Maricet Espinosa, conhecida como "La Mole", morreu na última segunda-feira (22), aos 34 anos.

A cubana sofreu um ataque cardíaco, ocasionando sua morte. A informação é do TMZ.

Segundo o portal ela havia passado por uma cirurgia há alguns dias, mas ainda não se sabe se o procedimento tem relação com sua morte.

A Confederação Pan-Americana de Judô, em suas redes sociais, informou a morte da atleta, destacando o legado que ela deixa para o esporte.

A judoca foi bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, em 2013 e 2014. Ela também disputou as Olimpíadas de 2016, na categoria -63kg, mas não conquistou medalha.

"É com profunda tristeza que nos despedimos de uma lenda do judô pan-americano e cubano. Maricet Espinosa, carinhosamente conhecida como 'La Mole', deixa um legado inestimável. Duas vezes campeã pan-americana, medalhista mundial e representante olímpica no Rio 2016. Descanse em paz, querida Maricet. Nossas condolências à sua família e ao judô cubano. Seu espírito e suas conquistas permanecerão para sempre", disse a confederação.