Nesta quinta-feira (25), Bejani Jr. comunicou através do Instagram o seu desligamento da direção do Tupi, em Juiz de Fora. O cargo, que durou pouco mais de um mês, foi deixado por falta de "alinhamento de pensamentos", relata o ex-diretor.

Em nota, ele explica que a decisão foi tomada de forma tranquila, uma vez que decidiu aceitar o desafio no fim de 2023 buscando somar com a instituição. Ao final, Bejaninho agradeceu pela confiança desejou ao time organização "para trazer alegria aos apaixonados carijós que tanto sofrem nos últimos anos, e mesmo diante das dificuldades nunca abandonaram o clube."

Através de comunicado oficial, o Tupi relatou que o pedido de Bejani foi encaminhado ao presidente Eloisio Siqueira nessa quarta-feira (24), que por sua vez "compreendeu as razões expostas e agradeceu a Bejani Júnior pelo breve período que esteve na função." O clube agradeceu, ainda, pelos serviços prestados e comunicou que já iniciou contatos para definição de quem será o novo Diretor de Futebol.

Em 10 de janeiro, um dia antes de completar o primeiro mês na direção do carijó, surgiram rumores de que Bejani havia sido desligado do cargo. Na época, o PORTAL do Acessa.com entrou em contato para confirmar os boatos, que foram negados pela assessoria do vereador: "Bejaninho segue atuando normalmente em suas funções como diretor do Tupi."