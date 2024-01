O técnico Jurgen Klopp anunciou nesta sexta-feira (26) que deixará o Liverpool ao final desta temporada. O comunicado aconteceu através de um vídeo compartilhado nas redes sociais do clube inglês.

Klopp afirmou que está "ficando sem energia" e sabe que "não posso fazer o trabalho de novo e de novo e de novo". Ele comanda o Liverpool desde 2015.

Ele se declarou ao clube e admitiu que a notícia de sua saída "é um choque para muitas pessoas". O Liverpool é o atual líder desta edição do Campeonato Inglês.

Eu vou sair do clube no final da temporada. Eu entendo que é um choque para muitas pessoas neste momento, quando se ouve pela primeira vez. Mas, obviamente, eu posso explicar isso ou tentar fazê-lo. Eu amo tudo sobre este clube e a cidade. Amo os torcedores, o time, o staff, amo tudo. Isso mostra que estou convencido que é a decisão que devo tomar. Como posso dizer? Estou ficando sem energia. Eu já sabia que teria que anunciar isso em algum momento. Ainda estou bem, mas sei que não posso fazer o trabalho de novo e de novo e de novo. Kurgen Klopp, técnico do Liverpool

Ele completará sua nona temporada nos Reds antes de se despedir e não falou sobre futuro. Klopp tem 56 anos.

Pelo Liverpool, ele conquistou todos os títulos possíveis para um clube inglês: Campeonato inglês, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supercopa da Inglaterra e Supercopa da Europa.