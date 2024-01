RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O acerto de Luiz Henrique com o Botafogo ganhou novos moldes após reuniões realizadas por John Textor, dono da SAF do Alvinegro. O jogador está no Betis, da Espanha.

O empresário, que comanda a Eagle Football, negociava a compra do atacante para o Lyon, da França, com um empréstimo ao Glorioso.

A tratativa, porém, mudou de rumo e o investimento será feito pelo próprio clube carioca. A transação vai girar em 20 milhões de euros, cerca de R$ 106,6 milhões, na cotação atual -valor com metas e bônus.

Uma cláusula indica a ida de Luiz Henrique para a França, mas ainda sem data definida. No projeto apresentado, a volta ao futebol europeu tem peso primordial. A informação foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

A ideia de chegar ao Botafogo passa pelo fato de o atacante de 23 anos ter mais oportunidades em campo. Ele começou bem na Europa, mas acabou perdendo espaço mais recentemente.

Luiz Henrique foi revelado pelo Fluminense e se transferiu para o Betis no meio de 2022. Nesta janela, esteve na mira do próprio Tricolor, do Flamengo e do Corinthians.