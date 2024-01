SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Ferreira foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (26) como reforço do São Paulo.

O que Ferreirinha disse

Torcedor do São Paulo: "Desde berço, isso veio do meu pai. Meu sonho era ser jogador de futebol e jogador do Sã Paulo. Eu e meu irmão brincávamos de ser os jogadores da época, como Luís Fabiano e Dagoberto. Hoje é realização de um sonho."

História em novo clube: "Já passou (seu período no Grêmio). Venho para ajudar, o elenco é muito qualificado. Venho para somar como o professor preferir, começando como titular ou entrando do banco. Venho para ajudar, para somar."

Busca do time por um ponta de velocidade: "Eu já vim sabendo que o São Paulo estava procurando há muito tempo, um estilo de jogo muito incisivo. Espero ser muito feliz aqui."

Confira outras respostas de Ferreirinha na coletiva:

Nível do Campeonato Paulista

"Só fiz duas partidas mas dá para perceber que é muito diferente do Gaúcho. Lá é mais disputado e aqui é mais jogado."

Sequência decisiva na próxima semana

"Todo clássico é uma final. O importante é começar o ano bem, com o título (da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras), mas vamos começar pensando na Portuguesa."

Pressão de defender o clube do coração

"É uma pressão boa, sempre sonhei em vestir a camisa do São Paulo, então me cobro bastante, mas uma cobrança boa."

Desejo de atuar na Libertadores

"Estou ansioso para jogar aqui pelo clube. O São Paulo é o clube mais respeitado da Libertadores. Estou ansioso."