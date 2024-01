SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro sofreu com a "lei do ex", mas usou o combustível de Wesley Gasolina, que entrou no 2° tempo, e arrancou um empate contra o Athletic por 1 a 1 atuando na Arena do Jacaré. O jogo foi válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro.

Jonathas, experiente atacante formado na base celeste, inaugurou o marcador. O jogador de 34 anos, que também acumula passagem pelo Corinthians, deslocou Rafael Cabral em pênalti cobrado já na etapa final.

Gasolina, no entanto, foi acionado na etapa final e acabou como protagonista. O lateral empatou o duelo e, pouco depois, acabou expulso por falta de Luciano.

Com o resultado, o Cruzeiro foi aos quatro pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A. A situação do Athletic é idêntica no Grupo C.

Como foi o jogo

A partida começou bastante movimentada, mas o ritmo caiu até o intervalo. Pelo lado cruzeirense, Matheus Pereira, em duas faltas, assustou o goleiro Jefferson - Robert também ficou no quase. O Athletic também levou perigo na bola parada com Yuri, mas não conseguiu abrir o placar.

O Athletic voltou melhor no 2° tempo e foi premiado. Dinenno cometeu pênalti por mão na bola e viu o medalhão Jonathas, atacante formado na base cruzeirense, converter a cobrança aos nove minutos: 1 a 0.

Gasolina enche o pé e empata. O lateral-direito do Cruzeiro substituiu William e igualou o marcador já na casa dos 35 minutos: Gasolina aproveitou rebatida da zaga após cruzamento, dominou no peito e bateu cruzado, sem chance de qualquer defesa por parte do goleiro: 1 a 1.

Turbinado (até demais). Gasolina acabou expulso pouco depois de empatar. O jovem de 23 anos acertou Luciano e tomou cartão amarelo, mas a arbitragem usou o VAR e aplicou o vermelho para o cruzeirense - Neris também deixou o gramado antes do apito final por falta em Edson Miranda.