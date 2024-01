ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Xavi Hernández anunciou neste sábado (27) que não será técnico do Barcelona na temporada 2024/25. O Barça é o segundo gigante europeu que terá que procurar um técnico para a próxima temporada, já que Jurgen Klopp anunciou - ontem (26) - que não seguirá no Liverpool.

O anúncio do treinador aconteceu após a derrota do Barcelona por 5 a 3 para o Villarreal, na 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Xavi disse que o resultado influenciou apenas no momento da declaração, mas afirmou que já sabia que iria deixar o clube catalão ao fim da temporada.

Com a derrota, o Barcelona ficou a dez pontos do Real Madrid na tabela do Espanhol. Enquanto os madridistas somam 54 pontos, os catalães, em terceiro, têm 44. O Girona é o vice-líder com 52 pontos. Ainda assim, Xavi entende que sua equipe está na briga pelo título.

Durante o jogo contra o Villarreal, Xavi se irritou com algumas decisões da arbitragem. O treinador foi advertido com cartão amarelo por reclamação e. No fim da partida, quando o árbitro anulou um pênalti a favor do Barça, ele se dirigiu às câmeras, dizendo: 'Vergonha'.

Xavi é o técnico com mais derrotas na história do Barcelona. O treinador, que chegou em 2021 e soma 122 partidas oficiais, perdeu em 26 oportunidades. A título de comparação, Guardiola foi derrotado 21 vezes em 247 jogos.

Treinador brasileiro pode ser o sucessor de Xavi. Antes mesmo do anúncio do técnico espanhol, Thiago Motta, que tem sido muito elogiado por seu trabalho à frente do Bologna vinha sendo apontado como um dos favoritos para comandar o Barcelona na próxima temporada.

Acho que meu anúncio tira a tensão do grupo. Podemos brigar pelo título, mesmo a 10 pontos do líder. (...) A sensação de ser treinador do Barcelona é desagradável, cruel, faltam com respeito e há um grande desgaste com relação à saúde mental. Sou positivo, mas a energia chegou a um ponto em que não faz sentido continuar. Já está decidido há algum tempo, era algo que afetava a mim, mas é diferente quando afeta o clube

Xavi, treinador do Barcelona, em coletiva após derrota para o Villarreal.

Na esteira de Klopp

O alemão Jurgen Klopp anunciou ontem (26) que não seguirá no Liverpool na próxima temporada. Ele afirmou que precisa descansar após 24 anos ininterruptos de carreira.

Klopp prometeu brigar por todos os títulos até o fim da temporada 2023/24. O alemão também garantiu que jamais treinaria um rival do Liverpool.

O clube precisa de tempo para decidir o futuro enquanto estamos no presente. O que construímos é uma estrutura incrivelmente forte. É uma das razões pelas quais posso sair. Vamos tirar tudo desta temporada, mas só porque eu disse que não serei técnico, ganhar não é menos importante. Lutaremos por tudo, essa é a boa notícia.

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool