SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino ensaiou uma vitória sobre o Botafogo-SP com Léo Ortiz, alvo do Flamengo, mas tomou o empate na noite deste sábado (27) já nos minutos finais da partida em Bragança Paulista e, com o 1 a 1, pode perder a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista para o Corinthians.

Com o resultado, a equipe de Pedro Caixinha chegou aos quatro pontos e vê o alvinegro na cola. O time de Mano Menezes joga nesta noite contra o São Bernardo e pode chegar ao topo da chave. O time de Ribeirão Preto também chegou aos quatro pontos, mas está fora da zona de classificação do Grupo D.

Os clubes voltam a campo no meio da semana. O Bragantino recebe o Palmeiras na quarta (31), enquanto o Botafogo-SP encara o Santo André, também em seu estádio, um dia depois.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi todo dos mandantes, que pressionaram desde o minuto inicial. Helinho teve um gol anulado e Juninho Capixaba carimbou a trave de João Carlos antes de Léo Ortiz, já nos acréscimos, abrir o placar: o zagueiro aproveitou escanteio cobrado da direita e cabeceou para o fundo do gol adversário: 1 a 0.

Na metade final, os goleiros brilharam: Cleiton fez ao menos duas boas defesas e evitou o pior para o Bragantino, que também acabou bloqueado pelo goleiro adversário após finalização de Sasha.

Reserva entra e salva Botafogo. O empate dos visitantes veio já na casa dos 42 minutos. Alex Sandro, que entrou no lugar de Tiago Alves, tabelou com Douglas Baggio e deslocou Cleiton, cravando o 1 a 1.