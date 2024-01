RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Portuguesa-RJ ficaram no empate por 0 a 0 neste sábado (27), em jogo pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida aconteceu na Arena das Dunas, em Natal. O time acabou vaiado nos minutos finais.

Esse foi o último jogo do time alternativo. Na próxima rodada, o Fla visita o Sampaio Corrêa na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Belém, já com os titulares e o técnico Tite.

O Fla tem um jogo a menos. A partida da terceira rodada foi adiada para fevereiro, contra o Volta Redonda, no Maracanã. O rubro-negro está em sétimo no Carioca, com cinco pontos. A Portuguesa fica em quinto, com sete.

Thiago Maia, Matheuzinho e Pablo foram as novidades do Fla. O trio de experientes começou a partida e fez a estreia na temporada. Os dois primeiros estão envolvidos em conversas para sair, enquanto o terceiro estava machucado.

A torcida do Flamengo lotou o estádio em Natal. Tem sido assim em todos os jogos da equipe fora do Rio de Janeiro, como Manaus, João Pessoa e até nos Estados Unidos. Foram 25.418 torcedores no estádio e uma renda de R$ 1.936.000,00.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi fraco. O Flamengo sofreu mais do que levou perigo para a Portuguesa e não conseguiu ameaçar. A Lusa chegou até a assustar Matheus Cunha duas vezes, mas sem sucesso. Uma partida tecnicamente abaixo dos dois times.

O trio veterano não ficou os 90 minutos. Matheuzinho e Thiago Maia deixaram o campo primeiro, aos 21 minutos. Já Pablo ficou até os 25.

O Flamengo melhorou minimamente no segundo tempo. No entanto, não conseguiu criar chances realmente perigosas de gol. O nível do time continuou abaixo do esperado com os garotos.

O jogo, em geral, foi ruim. Nenhum dos times conseguiu produzir bons lances e nem dar tanto trabalho aos goleiros. O Flamengo alternativo demonstrou falta de entrosamento nas duas partidas que jogou e se despede do Carioca com dois empates.

Lances importantes

Quase. Aos 12 minutos, a Portuguesa chegou pelo lado esquerdo, Wellington Cézar recebeu na entrada da área e mandou forte para o gol. Matheus Cunha defendeu.

Uh! Aos 26, Wellington Cézar tentou novamente de fora da área, mas a bola foi para fora.

Por cima. Aos 31, Petterson fez levantamento nas costas da defesa e Zé Welinton infiltrou. O lateral apareceu sozinho na área e chutou de primeira, mas a bola subiu.

Perigo. No segundo tempo, aos 14, Werton deu passe para Matheuzinho, que chegou na entrada da área e tentou passar pelo marcador. Ele não conseguiu, mas Evertton Araújo chutou, a zaga tentou o corte e Petterson pegou a sobra, mas a defesa afastou.

Complicado. Aos 35, Pará cobrou falta da ponta direita direto para o gol, mas pegou muito mal e mandou longe.

Um mais perto. Aos 44, Lorran arriscou de longe o chute, mas mandou por cima do gol.