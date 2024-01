SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Bernardo mostrou eficiência tanto na defesa quanto no ataque, venceu o Corinthians por 1 a 0 neste sábado (27) atuando no Primeiro de Maio e encostou no São Paulo na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. O time do ABC, aliás, atuou por mais de 70 minutos com um homem a menos.

Com o resultado, a equipe de Márcio Zanardi chegou aos 7 pontos -mesmo número do Tricolor, que está no topo da chave pelo número de gols marcados.

O time de Mano Menezes, por outro lado, amargou a segunda derrota consecutiva no Paulistão. O alvinegro estacionou nos 3 pontos e pode sair da zona de classificação do Grupo C.

As equipes voltam a campo no meio da próxima semana. O São Bernardo encara a Inter de Limeira na quinta-feira (1°), enquanto o Corinthians tem clássico contra o São Paulo já nesta terça (30)

Como foi o jogo

O 1° tempo teve susto, cartão vermelho e mandante letal. A partida começou bastante quente e com um São Bernardo firme na marcação - com direito até a um "fogo amigo" de Lucas Lima em Vitor Ricardo e expulsão do capitão Rodrigo Souza. Mesmo com um a menos e pressionados, os donos da casa abriram o placar com Silvinho e controlaram o Corinthians, inclusive com bola na trave de Cássio, até o intervalo.

Na etapa final, o alvinegro se lançou ao ataque, mas a organização defensiva dos donos da casa prevaleceu. O zagueiro Hélder se agigantou pelo lado do São Bernardo, e Alex Alves fez valer a experiência quando acionado até o apito final. Do lado corintiano, houve pouca inspiração até o fim.

Gols e destaques

Lucas Lima com vontade (até demais). A partida começou com o volante do São Bernardo bastante agitado. Com menos de 30 segundos, ele chegou atrasado na disputa com Fausto Vera e tomou cartão amarelo. Pouco depois, atingiu o rosto de Vitor Ricardo, seu companheiro, ao tentar afastar um cruzamento - o lance paralisou o duelo por cinco minutos.

São Bernardo perde pilar. O time de Márcio Zanardi seguiu apertando a marcação sobre os corintianos e ficou com um homem a menos antes dos 15 minutos: Rodrigo Souza, capitão do clube do ABC, deu um carrinho que acabou acertando o tornozelo de Rojas e, após análise de João Vitor Gobi no VAR, foi expulso.

Corinthians pressiona. Em vantagem numérica, o alvinegro passou a apertar o adversário principalmente com as tabelas entre Palacios e Wesley pela esquerda. Fagner também apareceu: o lateral-direito recebeu passe de Rojas e, em chute da entrada da área, assustou Alex Alves.

Eficiente, São Bernardo marca. Acuados, os donos da casa seguraram o ímpeto do Corinthians e abriram o placar em um contra-ataque fatal. Lucas Lima recebeu de Romisson ainda no meio de campo e deu lindo passe para Vitor Ricardo, que cruzou na medida para Silvinho. Sem marcação, o camisa 11 bateu de primeira e balançou as redes: 1 a 0.

Mano mexe. Ao ver seu time pouco agressivo no ataque, o técnico corintiano resolveu mudar seu time aos 35 minutos. O atacante Romero, titular habitual, foi acionado no lugar do zagueiro Caetano para formar um trio ao lado de Wesley e Yuri Alberto. Com isto, Raniele recuou para a defesa, e Rojas virou um meia centralizado.

Bola na trave e Palacios fora. Neutralizada, a equipe visitante quase cedeu o 2 a 0 em meio aos oito minutos de acréscimo, quando Lucas Lima recebeu de Romisson e carimbou a trave de Cássio. Ainda houve tempo para Palacios se machucar sozinho e deixar o gramado antes do intervalo.

Romero e Matheus Araújo perdem chances claras. As equipes voltaram para o 2° tempo com mudanças e, mesmo com o time do ABC ameaçando Cássio, foi o Corinthians quem protagonizou as melhores chances até os 20 minutos. Primeiro, Romero recebeu cruzamento rasteiro de Fagner e, já na região da pequena área, errou o alvo. Depois, Alex Alves operou um milagre em cabeçada de Raniele e, no rebote, viu Matheus Araújo isolar.

Yuri faz falta (e irrita Mano). Encaixotado na marcação, o camisa 9 do alvinegro não conseguiu, mais uma vez, fazer a diferença para sua equipe. Para piorar, Yuri irritou Mano ao fazer uma falta em Vitor Ricardo dentro da área dos mandantes: "Você é burro?", gritou o treinador, de acordo com a transmissão da TNT Sports. O centroavante acabou substituído pelo jovem Arthur, destaque da Copinha. Apesar da fúria, o técnico abraçou seu titular no momento da alteração.

Sinalizadores paralisam jogo. O duelo foi interrompido pela arbitragem aos 30 minutos, quando as organizadas do Corinthians acenderam sinalizadores nas arquibancadas do Primeiro de Maio e prejudicaram a visibilidade do campo. A bola voltou a rolar cinco minutos depois dos atos, realizados pelos preços dos ingressos, mas os visitantes não conseguiram impor uma pressão antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1x0 CORINTHIANS

Data e horário: 27 de janeiro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Cartões amarelos: Lucas Lima, Silvinho, Alex Alves (SBE); Rojas, Caetano, Fagner (COR)

Cartões vermelhos: Rodrigo Souza (SBE)

Gols: Silvinho (SBE), aos 25 min do 1° tempo

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Vitor Ricardo (Matheus Régis), Hélder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson (Davi Gabriel); Lucas Tocantins (Wesley Dias), Kayke (João Carlos) e Silvinho (Hugo Sanches). Técnico: Márcio Zanardi.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano (Romero) e Diego Palacios (Hugo); Fausto Vera (Mosquito), Raniele, Maycon e Rojas (Matheus Araújo); Wesley e Yuri Alberto (Arthur). Técnico: Mano Menezes.