RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se prepara para deixar os Estados Unidos depois dos dois amistosos de pré-temporada no país. Nas malas, trará de volta ao Brasil a avaliação de um período de sucesso em termos de marketing e o objetivo traçado por Tite cumprido dentro de campo.

Os dois jogos nos Estados Unidos foram também um pedido de Tite. Apesar de já ter essa ideia, o Flamengo levou a frente a pré-temporada em solo norte-americano com um entendimento do treinador de que o período seria importante para o trabalho com o grupo.

A comissão apostou em treinos fortes e em período integral. Foram duas folgas (uma neste domingo), mas com atividades consideradas boas internamente em todos os outros.

O foco foi principalmente físico. Como é início de temporada, o treinador quer colocar todos no melhor condicionamento. Pesou a favor dos atletas o fato de todos terem retornado em bom peso e forma depois das férias.

A integração do grupo também era outro objetivo. Com a possibilidade de ficarem juntos o tempo todo, o grupo pôde ser acompanhado de perto na parte da alimentação e do sono, além de aumentar a parceria entre os próprios jogadores e facilitar na adaptação dos reforços, como Nico De La Cruz. Matias Viña chegou já nos dias finais, mas viverá um pouco da rotina.

Um dos objetivos da turnê era reforçar a marca do clube mais popular do Brasil nos EUA. Com um elenco estrelado comandado pelo treinador da seleção nas duas últimas Copas, o Flamengo foi para mostrar força ao mercado norte-americano.

O Flamengo mostrou a força do clube e a torcida foi a maioria no estádio. O clube se sentiu em casa, mesmo sendo visitante do Orlando City. Ainda teve boa quantidade de fãs no duelo contra o Philadelphia Union.

Torcedores de várias partes dos Estados Unidos se mobilizaram para ir aos jogos. Por isso, fizeram festa na cidade e do lado de fora dos locais de jogo. "A gente estava em casa. Invadimos aqui, atmosfera muito positiva. Ficamos felizes que mesmo em outro país podemos ver o carinho da galera", disse Léo Pereira.

O Fla também teve um treino aberto pago. E o público compareceu. No final, os jogadores pararam para tirar fotos e atender os fãs.

A presença nos Estados Unidos faz parte da promoção para a Copa do Mundo que será disputada por lá. O plano contempla também o Mundial de Clubes de 2025 e termina com a Copa de 2026. A escolha por Orlando também teve motivos: local com a única loja oficial do clube fora do país e a parceria com os dois clubes da cidade, o Orlando Magic no basquete e o Orlando City no futebol de base.

A direção rubro-negra aproveitou o período para inserir mais o Fla no país. Foram algumas reuniões com o objetivo de que essa presença seja mais frequente daqui para frente.

Antes do Rio, Belém. E com polêmica!

O Flamengo deixa os Estados Unidos na terça-feira. O time folga neste domingo (28) e treina no início da semana antes de embarcar para Belém.

A equipe enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Será a volta do time principal ao Campeonato Carioca após dois jogos com o time alternativo (ambos com empate).

O jogo no Mangueirão, porém, não pegou bem com algumas pessoas. O técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, disparou contra o Fla.

"Eu quero que o Flamengo se dane. Eu não sou flamenguista, não trabalho no Flamengo. Eu já joguei no Flamengo e fiz a mesma coisa em Goiás. (...) Não é mimimi, não. A gente pensa para o melhor do futebol. Eu quero o melhor para o futebol paraense. Hoje, eu faço parte da vida do Pará, então a gente procura o melhor", disse Hélio dos Anjos.

O Paysandu teve que mudar o local da partida contra o Caeté no meio de semana. Isso porque o Mangueirão estava sendo preservado para o jogo do Flamengo.