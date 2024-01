SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda derrota em três jogos esfriou qualquer otimismo sobre um "novo Corinthians" em 2024. Os protestos da torcida sobre a "guerra" de terça-feira (30), quando o alvinegro encara o São Paulo, fazem ferver as cobranças em torno da equipe de Mano Menezes.

Os corintianos entoaram o canto "terça-feira é guerra" antes do apito final do jogo contra o São Bernardo, ontem, que acabou com 1 a 0 para o time do ABC.

A mensagem é clara: é preciso vencer o clássico contra o São Paulo, que está invicto nos três jogos que fez neste Paulistão.

Há um tabu a ser defendido e ele pesa. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo dentro de seu estádio. São 17 jogos no estádio que esse ano completa uma década de existência.

O técnico Mano Menezes jogou o favoritismo para o clube do Morumbi. Na entrevista coletiva, o comandante corintiano justificou sua tese ao falar que o São Paulo é uma equipe "pronta".

"O jogo de terça vai colocar duas equipes em estágios diferentes, acho que isso é unânime. O São Paulo tem uma equipe pronta e nós estamos em reconstrução. Sei que, quando o juiz apitar, ninguém vai querer saber disso, e não vai ser a primeira vez que uma equipe mais estruturada é vencida por uma que está sendo montada. Não é a primeira vez que uma equipe favorita não ganha e que uma com menos favoritismo ganha", disse Mano Menezes depois de São Bernardo 1x0 Corinthians,

Mano também minimizou os pedidos por joias das categorias de base, como Arthur Sousa e Kayke -os dois atacantes, que se destacaram na Copinha, iniciaram o duelo no ABC no banco de reservas, e o primeiro chegou a entrar em campo por alguns minutos.

O treinador reforçou que "não faz parte" do seu trabalho apostar em jovens de maneira brusca. Ele ainda ressaltou que os dois só foram relacionados por necessidade, já que estão desgastados do título conquistado na última quinta-feira (25). Além deles, João Pedro, Léo Maná e Breno Bidon foram outros garotos utilizados.

Kayke, no entanto, foi citado individualmente. Herói do título da Copinha, o ponta acabou elogiado por Mano, que pretende utilizá-lo "a curto prazo".

"É aquela história, seria muito cômodo jogar o Kayke dentro do campo ou jogar o Arthur e falar 'resolva'. Isso não funciona assim. A chance disso dar errado é maior do que tudo, e eles jogaram na quinta-feira, não deu nem 48 horas. Eles só vieram aqui pela nossa necessidade. A gente trouxe eles para ambientar e, lá na frente, utilizá-los. Gosto muito do Kayke: acho que está entre os três melhores jogadores da Copinha. Ele tem uma ótima condição para nos ajudar a curto prazo", disse Mano.

Corinthians e São Paulo jogam a partir às 19h30 da próxima terça pela 4ª rodada do estadual.

O time de Mano Menezes ocupa a vice-liderança do Grupo C do Paulistão com 3 pontos. Mano falou sobre isso e vê com muita tranquilidade a situação do clube. É verdade, somou só três pontos em três jogos. Mas o líder do grupo é o Bragantino, com um ponto a mais. O Mirassol pode ultrapassar os dois caso vença, na noite de hoje, o Novorizontino. As equipes ainda terão mais nove jogos cada depois dessa rodada.

Já o Tricolor está no topo do Grupo D com 7 pontos e supera o São Bernardo pelo número de gols marcados. Botafogo-SP e Novorizontino completam a chave.