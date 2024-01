SÃO PAULO E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Jorge, que está emprestado ao Santos pelo Palmeiras para esta temporada, não estará à disposição do técnico Fábio Carille no clássico entre as equipes, neste domingo (28), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Jorge não tem previsão de estreia pelo Santos. O UOL apurou que o jogador se apresentou ao novo clube fora de forma e com desgaste no joelho - em fevereiro do ano passado, quando estava emprestado ao Fluminense, Jorge sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, precisou passar por cirurgia e ainda não está 100% recuperado.

Atleta está próximo de completar um ano longe dos gramados. Sua última aparição foi no dia 5 de fevereiro de 2023, na vitória do Fluminense por 3 a 0 contra o Audax, pelo Campeonato Carioca.

Concorrência em alta no início da temporada. Felipe Jonatan, o outro lateral esquerdo do elenco, foi bem defensivamente na estreia contra o Botafogo-SP e deu a assistência para Giuliano marcar o terceiro gol na vitória contra a Ponte Preta no meio de semana.

Palmeiras está pagando 100% do salário do atleta pelos dois primeiros meses, até ele ter readquirir condições de jogo. A reportagem soube que após esse período, Santos e Palmeiras irão dividir os vencimentos do atleta.

Em sua apresentação no Santos, Jorge evitou estipular prazo para volta: "Sabia que eu chegaria aqui evoluindo na parte física, não é fácil ficar 10 meses sem jogar. Mas conversando com DM, fisiologia, sei que posso ajudar o mais rápido possível. Não sei o prazo, mas quero voltar o quanto antes. Vou me dedicar pra voltar a jogar em alto nível pra colocar o Santos em seu devido lugar. De onde nunca deveria ter saído".

Abel avisou Jorge que ele não faria parte dos planos para 2024. "No Palmeiras eu cheguei bem, fiz bons jogos, mas meu estilo de jogo não agradava ao treinador [Abel Ferreira]. Ele mesmo foi homem de chegar em mim e falar. Fui para o Fluminense, estava bem e aconteceu a fatalidade de me machucar de novo. No Santos, com esse projeto coletivo, com certeza voltarei a jogar bem e conseguir ajudar a todos", disse Jorge em sua reapresentação.

Palmeiras viu empréstimo ao Santos como ótima oportunidade. O negócio foi avaliado positivamente para todas as partes envolvidas, já que o atleta tem identificação com o Peixe -teve boa passagem pelo clube em 2019- e se sentiria à vontade para retomar um bom nível técnico após a lesão.

Jorge chegou como reforço de peso ao Palmeiras, mas nunca atingiu as expectativas. O lateral foi contratado em 2021 e chegou sem custos após passagem ruim pela Europa (Monaco, Porto e Basel). Ele seria o substituto de Matías Viña, que acabou se transferindo para a Roma na época, mas perdeu muito espaço com as más atuações pelo Palmeiras e a ascensão de Piquerez - titular até hoje.

Jorge tem contrato com o Alviverde até o final de 2025.