SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira final do Aberto da Austrália sem nenhum membro do chamado Big 3 desde 2005 foi um grande jogo. Se não estavam em quadra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, o público na Rod Laver Arena viu uma virada que deu a Jannik Sinner seu primeiro título da série Grand Slam -que reúne os quatro maiores torneios do tênis.

O italiano de 22 anos reagiu após um mau início e derrotou o russo Daniil Medvedev, de 27, por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3. Foram 3h44 até que o número quatro do mundo derrubasse o terceiro colocado do ranking, incluindo seu nome na lista de ganhadores do tradicional campeonato realizado em Melbourne.

Sinner jamais havia alcançado uma decisão de Grand Slam, e o começo da partida passava a impressão de que prevaleceria a maior experiência do adversário -finalista do Aberto da Austrália também em 2021 e 2022 e campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2021. Foi impondo seu jogo que Medvedev abriu vantagem de dois sets.

Jannik, porém, conseguiu mostrar força e ganhou o apoio do público, disposto a ver mais tênis. O jovem, que tinha uma semifinal em Wimbledon como seu melhor resultado de Grand Slam, passou a pressionar o rival nas devoluções, cresceu no jogo e construiu a virada que lhe rendeu seu maior troféu.