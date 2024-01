ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa e com Beraldo estreando como titular no Campeonato Francês, o PSG chegou a abrir dois gols de vantagem, mas caiu de ritmo no segundo tempo e só empatou com o Brest, em 2 a 2, neste domingo (28). O jogo foi válido pela 19ª rodada da competição nacional.

O PSG abriu 2 a 0 no primeiro tempo com Asensio e Kolo Muani; os gols saíram depois de bons lances individuais.

Camara e Pereira Lage empataram para o Brest no segundo tempo; o segundo tento foi um golaço de letra.

Sai brasileiro, entra brasileiro. O técnico Luis Enrique mudou o time para o jogo contra o Brest. Apostando em uma formação com três zagueiros, ele colocou Beraldo entre os titulares. Já Marquinhos, que vinha sendo titular, ficou no banco e entrou no segundo tempo - como capitão.

Com o resultado, o PSG chega a 44 pontos, seis a mais que o Nice, vice-líder; no início da rodada, a distância era de oito. Logo atrás na tabela, o Brest, soma 35 pontos e é o terceiro.

O PSG volta a campo na próxima sexta-feira (2), quando encara o Strasbourg, pela próxima rodada do Campeonato Francês. O Brest tem confronto direto com o Nice no próximo domingo (4).

Como foi o jogo

Talento desequilibra para o PSG. O primeiro tempo foi equilibrado, mas os donos da casa contaram com o talento individual de seus jogadores de ataque para construir uma boa vantagem antes do intervalo. E isso sem a participação ativa de Mbappé. Asensio foi o principal jogador dos 45 minutos iniciais.

Técnico mexe e Brest cresce. Os visitantes não se assustaram com a vantagem parisiense. No início do segundo tempo, em um lance de azar de Danilo Pereira, o Brest diminuiu. Depois, dois jogadores que entraram no decorrer do jogo, Satriano e Pereira Lage, fizeram a jogada do gol de empate.

Gols e lances importantes

1x0: Aos 38 minutos, Barcola recebeu um passe longo e dominou no peito, com muita técnica. Ele colocou a bola no chão e, esbanjando talento, fez um passe por elevação, encobrindo dois adversários e encontrando Asensio na área. O espanhol aproveitou o presente e bateu de primeira para abrir o placar.

2x0: Aos 45 minutos, Asensio fez boa jogada e bateu forte para o gol. Bizot fez uma boa defesa, mas deu rebote. Kolo Muani se jogou na bola e conseguiu antecipar a marcação para fazer o segundo.

2x1: Aos 11 minutos da segunda etapa, Del Castillo recebeu na área e costurou a defesa parisiense antes de rolar para Camara, que chuta mascado. A bola bate em Danilo Pereira e engana Donnarumma, que fica parado e observa a redonda entrar devagar.

2x2: Aos 35 minutos, Satriano carregou pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro. Pereira Lage completou de letra para fazer um golaço, empatar e decretar o resultado final.