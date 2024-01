SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, foi flagrado em uma boate horas antes de faltar ao treino e deve receber punição.

Rashford não jogou neste domingo (28) contra o Newport depois de alegar que estava doente e perder o treino de sexta-feira. O United venceu a partida, válida pela Copa da Inglaterra, por 4 a 2.

De acordo com o site The Athletic, o atacante foi flagrado na quinta-feira em uma boate de Belfast, na Irlanda do Norte.

O jogador chegou a Carrington nesta manhã e se reapresentou no CT.

Segundo o jornal The Sun, Rashford terá uma reunião com o técnico Erik ten Hag e pode ser multado em até duas semanas de salário. O valor equivale a 650 mil libras (R$ 4 milhões).

"É um assunto interno, ele alegou estar doente. É inaceitável. Eu disse a ele, ele se desculpou e pronto. Sem mais, é um assunto interno", disse Ten Hag, em coletiva, após a vitória sobre o Newport.