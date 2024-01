SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Real Arenas, empresa da WTorre responsável pela administração do Allianz Parque, solicitou a "troca integral e imediata" do composto termoplástico presente no gramado, conforme antecipado por Rodrigo Mattos, colunista do UOL.

O QUE DIZ A REAL ARENAS

"Após receber laudo do fornecedor do gramado sintético instalado no Allianz Parque, neste domingo, a Real Arenas informa que solicitou à Soccer Grass e à fabricante holandesa a troca integral e imediata do composto termoplástico, para que voltemos a ter, no menor prazo possível, o melhor campo do futebol brasileiro."

"Importante atentar que o gramado sintético do centro de treinamento da SEP é exatamente o mesmo equipamento do Allianz Parque que também tem apontado problemas."

O laudo foi produzido após uma solicitação da Real Arenas no fim de 2023. O objetivo era acompanhar da qualidade do gramado ao final da temporada de competições.

Segundo a Soccer Grass, o problema no composto termoplástico deve-se a altas temperaturas e poluição. Alguns jogadores ficaram com o composto grudado nas chuteiras durante o clássico contra o Santos.

A Real Arenas informou que o gramado está ainda no prazo de garantia e passou por todos procedimentos de manutenção previstos desde 2020.

NOTA DA REAL ARENAS NA ÍNTEGRA

Após receber laudo do fornecedor do gramado sintético instalado no Allianz Parque, neste domingo, a Real Arenas informa que solicitou à Soccer Grass e à fabricante holandesa a troca integral e imediata do composto termoplástico, para que voltemos a ter, no menor prazo possível, o melhor campo do futebol brasileiro.

O laudo foi feito a partir de uma solicitação da Real Arenas no final de 2023, como procedimento de acompanhamento da qualidade do gramado feito ao final da temporada de competições.

Em nota oficial publicada na tarde deste domingo (28), a Soccer Grass apontou a existência de um problema no composto termoplástico, decorrente das altas temperaturas e poluição, e se pronunciou sobre a necessidade da troca.

O gramado está ainda no prazo de garantia e passou desde 2020 por todos os rigorosos procedimentos de manutenção previstos pelo fabricante.

Seguimos acreditando na capacidade técnica e excelência dos serviços da Soccer Grass, que também trabalha nos campos da Academia do Palmeiras. Importante atentar que o gramado sintético do centro de treinamento da SEP é exatamente o mesmo equipamento do Allianz Parque que também tem apontado problemas.

Há quatro anos, a Real Arenas investiu cerca de R$ 10 milhões para instalar o gramado esportivo mais moderno do mundo, integralmente aprovado pela FIFA.

Tratamos o assunto com responsabilidade e respeito aos trâmites técnicos e não pouparemos esforços para que os jogadores do Palmeiras e de seus adversários voltem a ter as melhores condições disponíveis para a prática do esporte.