RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O uruguaio Matias Viña chegou ao Rio de Janeiro depois de se apresentar ao Flamengo nos Estados Unidos. O jogador fez o primeiro treino no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (29) e conheceu as instalações do clube.

Viña voltou antes do resto do grupo. O jogador foi liberado para resolver questões burocráticas de moradia e da vida no Rio.

Ele também vai seguir o processo de transição. Viña se recupera de lesão no joelho e faz trabalho com os profissionais do clube para estrear o quanto antes.

O jogador segue os trabalhos com os profissionais do Flamengo que ficaram no Brasil. O time principal viaja nesta terça-feira (30) para Belém e joga na quarta-feira. Após a partida, retorna ao Rio de Janeiro.

O lateral ainda será liberado pelo Flamengo para acompanhar o nascimento do filho. A esposa de Viña segue na Itália, para onde o jogador irá quando for o momento.