SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meia Giuliano teve uma lesão constatada na panturrilha esquerda após o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (28), em derrota por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista.

Giuliano está fora do jogo contra o Água Santa, na quarta-feira, às 21h35, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. O meia teve uma lesão na panturrilha esquerda e deve dar espaço para Otero.

Segundo apurou o UOL, a lesão não é considerada grave e o meia deve ficar fora por duas semanas. Giuliano já estava com um edema na região e a situação se agravou após o clássico.

Giuliano Sentiu dores na panturrilha durante o jogo contra o Palmeiras e precisou ser substituído antes de completar 10 minutos em campo. O jogador fez gelo no banco e reclamou do estado do gramado.

Com a baixa, Otero deve ganhar espaço após se destacar com dois gols na temporada. O meia tem se destacado por seu poder de decisão e movimentações inteligentes.