SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O tetracampeão Cláudio Taffarel informou que voltou a ser o preparador de goleiros do Brasil.

Taffarel anunciou seu retorno em uma publicação pelas redes sociais. A informação de que ele aceitou o convite de Dorival Jr foi publicada inicialmente pelo ge.

O ídolo brasileiro esteve no cargo entre 2014 e 2022. Ele deixou o escrete canarinho com a saída de Tite após a Copa do Mundo do Qatar.

O ex-jogador de 57 anos se disse orgulhoso pelo convite. Ele também exerce a função no Liverpool.

A CBF segue buscando nomes para compor os novos quadros da entidade. Muricy Ramalho recusou a consulta para se juntar a Dorival na seleção, enquanto Rodrigo Caetano é um dos cotados para virar diretor de seleções.