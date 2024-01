SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lucas Lima foi convocado pelo Santos para os amistosos no Qatar. Ele vai integrar uma delegação recheada de garotos.

A diretoria do Santos optou por levar Lucas Lima para o Qatar como estratégia de mercado. O clube acredita que as partidas podem ser uma boa vitrine para o jogador, que está em baixa no Brasil.

Com as recusas de Lucas ao Sport e Criciúma, o Santos acredita que a oferta de um clube qatari pode pesar. As propostas do Mundo Árabe costumam ser altas e poderiam convencer o meia a deixar a Baixada Santista.

Lucas Lima está treinando separado do grupo principal, em outro horário, gramado e academia. Ele é um dos maiores salários do Peixe e está fora dos planos do técnico Fábio Carille.

A direção segue tentando incomodar o jogador para tirá-lo da zona de conforto e ceder a um empréstimo. O Santos está disposto a pagar até 50% do salário.

O time alvinegro levará para a disputa da Copa da Igualdade, no Catar, jogadores que atuaram na Copinha deste ano, além de atletas do Grupo 2. A competição será realizada entre os dias 1 e 13 de fevereiro, com Orlando Ribeiro no comando.

Vale pontuar que Lucas Lima retornará ao Grupo 2 após os amistosos. Carille não tem o meia nos planos e ele seguirá afastado do elenco principal.

CONFIRA AS DATAS DOS AMISTOSOS

04/02/2024 - Santos x Shanghai Shenhua - Abdullah Bin Khalifa Stadium

09/02/2024 - Santos x Al-Duhail - Abdullah Bin Khalifa Stadium

13/02/2024 - Zenit x Santos - Jassim Bin Hamad Stadium