Nesta quinta-feira (1º), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai inaugurar a nova pista de skate construída ao lado do Viaduto Augusto Franco, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. O novo espaço possui área total de 695m², conta com nove obstáculos (caixas, banco, hubbas, rampas, palco e escada), um bowl com 1,30m de profundidade de um lado e 1,70m do outro, com 88m² de área.

As obras, que começaram em junho de 2023, foram acompanhadas pela Associação Juiz-Forana de Skate (AJS) do início até o encerramento do projeto que escolheram. Segundo a própria associação, "a localização no centro da cidade democratiza o acesso e o local irá acolher quem já está acostumado com a prática e também os iniciantes."